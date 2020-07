Αθήνα-Λευκωσία έθεσαν θέμα Τουρκίας στην Ε.Ε.

Το ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία έθεσαν πριν από λίγο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστάσιάδης σύμφωνα με tweet του εκπροσώπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπάρεντ Λέιτς έγραψε: «Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπήρξε σύντομο μήνυμα για τις σχέσεις με την Τουρκία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Αναστασιάδη».

Το θέμα, μάλιστα, τέθηκε πριν καν να ξεκινήσει η συζήτηση για το ταμείο Ανάκαμψης για το οποίο διεξάγεται ένα σκληρό παζάρι. Πρόκειται για την πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Και από πολλές πλευρές χαρακτηρίζεται ως μείζονος σημασίας τόσο για την Ελλάδα, όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτός από το θέμα της Τουρκίας αναμένεται να δώσει σκληρή μάχη, διεκδικώντας κοινοτικά κονδύλια ύψους 60 δισ. ευρώ (32 από το Ταμείο Ανάκαμψης και 28 από τον κοινοτικό προϋπολογισμό).

Η γερμανική προεδρία που ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να γεφυρώσει τις μεγάλες διαφωνίες που υπάρχουν κυρίως ανάμεσα στις χώρες του Βορρά που συνεισφέρουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό και θέλουν λιγότερα κονδύλια τα οποία να δίνονται με δανειακές συμβάσεις και στις χώρες του Νότου που επιμένουν για περισσότερα κονδύλια που να διατίθενται κατά κύριο λόγο ως επιχορηγήσεις με στόχο την καταπολέμηση της ύφεσης που επέφερε η πανδημία και χωρίς να επιβαρυνθούν τα ήδη υπερχρεωμένα κράτη με νέα δυσβάστακτα δανειακά βάρη.

During #EUCO there was a brief message on the relationship with Turkey by @kmitsotakis and @AnastasiadesCY

Now @eucopresident started discussion on #MFF and the Recovery Fund pic.twitter.com/tK45dm2Ey0

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 17, 2020