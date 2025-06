Αθήνα για Λιβύη-Τουρκία: Δεν δεχόμαστε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου (TPAO) για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές, ήρθε η πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι οι περιοχές των ερευνών που ανακοίνωσαν Λιβύη και Τουρκία, κινούνται νοτίως της μέσης γραμμής.

Να σημειωθεί ότι αυτός είναι ο χάρτης που έχει κυκλοφορήσει από την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης:

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καμία παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

#Libya’s National Oil Corporation (NOC) signed a memorandum of understanding (MoU) with the Turkish Petroleum Corporation (TPAO) to cooperate in offshore explorations.

As per the MoU, signed today in #Istanbul, the Turkish company will conduct geological and geophysical studies… pic.twitter.com/0CsiunXQBa