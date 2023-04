Στο φως της δημοσιότητας βγήκε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών του αστυνομικού στα επεισόδια που συνέβησαν νωρίτερα σήμερα Τετάρτη (5.4.2023) έξω από την ΑΣΟΕΕ στο κέντρο της Αθήνας.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB

— CGTN Europe (@CGTNEurope) April 5, 2023