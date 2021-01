Άσλι Μπάμπιτ: Ποια ήταν η οπαδός του Τραμπ που έπεσε νεκρή στο Καπιτώλιο

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της χθες στην εισβολή στο Κογκρέσο πυροβολήθηκε από την αστυνομία του Καπιτωλίου, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, o Ρόμπερτ Κόντι.

Ονομαζόταν Άσλι Μπάμπιτ, ήταν παντρεμένη, είχε υπηρετήσει για 14 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία, υποστήριζε σθεναρά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ζούσε στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

#BREAKING: a woman has allegedly been shot inside the #US #Capitol. Press reports indicate that the woman is in critical condition.

pic.twitter.com/89ymPfVgLh

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2021