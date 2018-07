Άρθρο του LSE: Αποτυχημένος ο Τσίπρας

Για αποτυχία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και για έλλειψη στιβαρής πολιτικής ηγεσίας στην Ελλάδα κάνει λόγο, σε άρθρο του στην ιστοσελίδα του βρετανικού πανεπιστημίου LSE, ο Γιώργο Κασιμέρης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Wolverhampton και κορυφαίος πολιτικός αναλυτής.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχασε για πάντα την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του λαού της Ελλάδας» γράφει μεταξύ άλλων ο κ. Κασιμέρης.

Στο άρθρο του με τίτλο «Leadership ia about character, courage and empathy: Alexis Tsipras has failed on all fronts during the Greek fires», τονίζει ότι ο τρόπος αντιμετώπισης της τραγωδίας από τον Αλέξη Τσίπρα «συνιστά μια αποτυχία πολιτικής ηγεσίας, η οποία έχει αμαυρώσει (πιθανόν μη αναστρέψιμα) τόσο τη δική του φήμη όσο και τη φήμη του κόμματός του».