“Αρωμα γυναίκας” στην επιτυχημένη πορεία της ΕΕΣΥΠ

Είδαμε φέτος την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) να βρίσκεται στην 10η θέση της κατάταξης της ICAP,που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, με βάση τα κέρδη EBITDA 2019 και στην 5η θέση με βάση την αύξηση της κερδοφορίας.

Δεν είναι και μικρό επίτευγμα για έναν όμιλο που διαχειρίζεται μια σειρά από δημόσιες επιχειρήσεις που όλοι έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ζημιογόνες. Δυο χρόνια αφότου ξεκίνησε τη λειτουργία της, η ΕΕΣΥΠ το 2019 κατέγραψεενοποιημένα καθαρά κέρδη € 191,7 εκ. έναντι ζημιών €132,5 εκ. το 2018.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ΕΕΣΥΠ είναι μια από τις δυο εταιρείες που

ξεχωρίζουν, μεταξύ των 200 κερδοφόρων επιχειρήσεων που παρουσιάζει ο

οδηγός της ICAP, που διοικούνται από γυναίκες!

Η Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, δεν είναι

άγνωστη στην Ευρώπη και διεθνώς, καθώς, εκτός από επιτυχημένη manager,

έχει να επιδείξει ένα έντονο αποτύπωμα ως προς την προώθηση της

διαφορετικότητας και της ισότητας ευκαιριών στον εργασιακό χώρο. Έχει

προσπαθήσει για αυτό ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, είτε ως εταίρος

στην Εrnst & Young (ΕΥ), είτε ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ,

υποστηρίζοντας έμπρακτα την προώθηση μιας εταιρικής κουλτούρας υψηλών

αξιών και του ‘’leadbyexample’’ που δεν αναγνωρίζει φύλο αλλά

ανθρώπους με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και αξιών σε θέσεις ευθύνης.

Trending Ο ΠΟΥ προειδοποιεί να μείνουμε στα σπίτια μας

Η κυρία Αικατερινάρη είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γυναικών

(European Network for Women in Leadership). Είναι επίσης η πρώτη

Ελληνίδα γυναίκα που αναγνωρίστηκε το 2010 στο πρόγραμμα “Rising

Talents Network” του παγκόσμιου “Women’s Forum for the Economy and the

Society” που διοργανώνεται στη Γαλλία με συμμετοχή εκπροσώπων από όλες

τις χώρες του κόσμου. Τη χρονιά εκείνη (2010),αναγνωρίστηκαν για τη

δυναμική τους 18 νέες γυναίκες κάτω από 40 από διάφορες χώρες και από

διαφορετικά πεδία εξειδίκευσης. Συμμετείχε επίσης στο διεθνές

πρόγραμμα γυναικείας ηγεσίας της McKinsey στο Λονδίνο “Centered

Leadership Program”.

Ως μέλος του διεθνούς δικτύου Women in Leadership, έχει δώσει ομιλία

στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες το 2018 αναφορικά με το πως η

κρίση επηρεάζει τις γυναίκες στην εργασία, αλλά και ομιλίες σε Ελλάδα,

Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία για σχετικά θέματα και πρωτοβουλίες.

Σημαντική ήταν η τοποθέτηση της αναφορικά με τη γυναικεία ηγεσία στα

Headquarters της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο το

2017. Επίσης συμμετείχε για δύο χρόνια σε συνεντεύξεις ερευνών του

Harvard Business School Research on Women Leadership and Gender

Parity.

H κυρία Αικατερινάρη είναι επίσης σήμερα μέλος του Ελληνικού

Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), μέλος του Advisory Board

του ΔιαΝΕΟσις, μέλος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας

(COMPETEGR) και μέλος του Leadership Committee του Ελληνο-Αμερικανικού

Εμπορικού Επιμελητηρίου. Έχει διατελέσει μέλος του Εποπτικού

Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του

Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.