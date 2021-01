Άριστες οι εντυπώσεις που άφησε η ομογενής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Θετικά σχόλια απέσπασε στο ντεμπούτο της ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, η 42χρονη ομογενής Τζεν Ψάκι, που εμφανίστηκε στο πόντιουμ, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Ήδη, από την είσοδό της στην αίθουσα ενημέρωσης, οι αλλαγές ήταν σαφείς: η Ψάκι φορούσε δύο μάσκες, και υποσχέθηκε ότι θα επαναφέρει την «αλήθεια και τη διαφάνεια» στη σχέση του Λευκού Οίκου με τα ΜΜΕ, ενώ για του λόγου το αληθές, δέχθηκε ερωτήσεις σχεδόν απ’ όλους τους δημοσιογράφους, ακόμη κι από τον ανταποκριτή του Fox News.

we’ve had no insults yet. no meltdowns. no smears of the “fake news.” pic.twitter.com/KfpwCgAwsA

— Aaron Rupar (@atrupar) January 21, 2021