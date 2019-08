Αρχιεπίσκοπος Αμερικής – Τζο Μπάιντεν στο  Gala «Blue Dream»

Το περίφημο γκαλά «Blue Dream» που αποτελεί πλέον μία μεγάλη παράδοση για τη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε για μία ακόμη φορά στον προαύλιο χώρο της Κοινοπτητας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σαουθχάμπτον του Λονγκ Αϊλαντ (Dormition of the Virgin Mary Greek Orthodox Church of the Hamptons).

Γράφει ο Σωτήρης Τζούμας

Πρόκειται για την Κοινότητα η οποία έχει μετατραπεί σε πολιτισμικό κέντρο του ελληνισμού της Αμερικής χάρη στις προσπάθειες και το έργο του γνωστού και δραστήριου κληρικού π. Αλεξ Καρλούτσου, Γεν. Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Η εκδήλωση αυτή η οποία είναι ευρέως γνωστή με την ονομασία Blue Dream, την ξεκίνησε ο π. Αλέξανδρος Καρλούτσος και αναδείχθηκε σε θεσμό που προσφέρει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο.