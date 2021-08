Apple: Τηλεργασία και μέσα στο 2022

Η Apple δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα που έστειλε το Reuters εκτός των ωρών λειτουργίας της εταιρείας για σχολιασμό της είδησης αυτής.

Ορισμένες εταιρείες στις ΗΠΑ άλλαξαν τα σχέδιά τους όσον αφορά τους εμβολιασμούς, την χρήση μάσκας και την επιστροφή στο γραφείο λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού και την ανακοίνωση νέων οδηγιών από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των ΗΠΑ.

Στο υπόμνημα, το οποίο εστάλη στο προσωπικό της Apple χθες, Πέμπτη (19.08.2021), επισημαίνεται επίσης ότι προς το παρόν η εταιρεία δεν πρόκειται να κλείσει τα γραφεία ούτε καταστήματα λιανικής της, αλλά καλεί τους υπαλλήλους της να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η εταιρεία ενισχύει επίσης το πρόγραμμά της διαγνωστικών εξετάσεων στα τρία τεστ την εβδομάδα στο σπίτι, κατέληξε το Bloomberg News.

