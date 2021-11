Απόψε η μεγαλύτερη έκλειψη του 21ου αιώνα

Η μεγαλύτερη σε διάρκεια έκλειψη Σελήνης του 21ου αιώνα θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία, η σχεδόν ολική έκλειψη – που θα καλύψει το 97% της πανσελήνου – θα διαρκέσει περίπου 3,5 ώρες, ενώ το συνολικό φαινόμενο θα διαρκέσει έξι ώρες.

Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη σχεδόν ευθυγραμμίζονται (έχουμε συζυγία δηλαδή), με αποτέλεσμα το φεγγάρι να περνάει μέσα από τη σκιά της Γης και έτσι να παίρνει ένα κόκκινο χρώμα.

Σύμφωνα με τη NASA, η διάρκεια της έκλειψης θα είναι 3 ώρες και 28 λεπτά, καλύπτοντας το 97% της πανσελήνου και θα είναι ορατή από τη Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς και από την Αυστραλία αλλά και αρκετά μέρη της Ασίας και της Δυτικής Ευρώπης κυρίως, οπότε στην Ελλάδα δεν θα είμαστε τυχεροί να δούμε το φαινόμενο.

It’s an almost total eclipse of our heart! 💖🌙

The Moon will pass through Earth’s shadow tonight for the longest partial lunar eclipse of the century. Catch the show from 11:19pm to 2:47am, with the peak occurring at 1:03am PT: https://t.co/TxzEDhZiVv pic.twitter.com/hYfeFcmMQX

— NASA Ames (@NASAAmes) November 18, 2021