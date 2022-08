Αποκλείστηκαν επί ώρες στο τούνελ της Μάγχης επιβάτες του τρένου

Εκατοντάδες επιβάτες τρένου που έπαθε μηχανική βλάβη ενώ διέσχιζε τη σήραγγα της Μάγχης, η οποία ενώνει τη Γαλλία και τη Βρετανία, αποκλείστηκαν στη σήραγγα και χρειάστηκε να περπατήσουν στο τούνελ μέχρι να φτάσουν σε άλλο συρμό.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τουρίστες και άλλους επιβάτες να περπατούν μέσα στη σήραγγα υπηρεσίας.

Passengers were left stranded in the Eurotunnel after a train broke down inside.

Video shared on social media appeared to show travellers walking along the central service tunnel after their train broke down en route to France on Tuesday evening.https://t.co/Jo9nzHSzHq pic.twitter.com/GCgC8ADJoo

