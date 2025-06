Απογοητευμένος ο Τραμπ με τον Μασκ – Χωρίς εμένα, θα έχανε τις εκλογές, απάντησε ο επικεφαλής της Tesla

Ξεκάθαρες αιχμές κατά του Ίλον Μασκ άφησε την Πέμπτη (05/06) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της κριτικής που άσκησε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για το φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως ο Μασκ έχει αναλάβει την αποστολή να μπλοκάρει το φορολογικό νομοσχέδιο αφού προσπάθησε – χωρίς επιτυχία – να πείσει τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες να διατηρήσουν τις πολύτιμες φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα στη νομοθεσία.

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g