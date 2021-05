Απογοήτευσαν τους φαν τα γερασμένα «Φιλαράκια» στην Επανένωση

Το πολυαναμενόμενο επεισόδιο της επανασύνδεσης των πρωταγωνιστών της διάσημης τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» θα προβληθεί σε λίγες ημέρες στους τηλεοπτικούς δέκτες, όμως το πρώτο τρέιλερ απογοήτευσε εν μέρει τους οπαδούς τους.

Η επιστροφή της σειράς -αν και πρόκειται μόνο για ένα επεισόδιο- θα προβληθεί στις 27 Μαΐου με τους 6 γνωστούς πρωταγωνιστές.

Το ένα και μοναδικό σπέσιαλ επεισόδιο γυρίστηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους στο ίδιο πλατό στο Λος Άντζελες όπως η αρχική κωμωδία των έξι νέων, 20 ετών και κάτι, που ζουν στη Νέα Υόρκη, τους οποίους ενσάρκωναν οι Τζένιφερ Άνιστον, Λίζα Κούντροου, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματ Λε Μπλανκ και Μάθιου Πέρι .

Εκτός όμως από τους διάσημους πρωταγωνιστές του, guest εμφανίσεις θα κάνουν και πολλά ακόμη διάσημα ονόματα, μεταξύ των οποίων οι Lady Gaga, Τζάστιν Μπίμπερ. Φυσικά, πολλοί από τους θαυμαστές της σειράς απογοητεύτηκαν μαθαίνοντας πως ο Μπραντ Πιτ -πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Άνιστον- δεν είναι μεταξύ αυτών, καθώς πολλοί θα ήθελαν να δουν το πρώην ζευγάρι να αλληλεπιδρά μπροστά στην κάμερα.

Η απογοήτευση των οπαδών της σειράς

Δεν ήταν, όμως, μόνο η απουσία του Μπραντ Πιτ που απογοήτευσε τους οπαδούς. Χθες, κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της επανένωσης, με πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους να σπεύδουν στο YouTube τουλάχιστον, να πάρουν μία γεύση για το τι μέλλει γενέσθαι. Ωστόσο, φαίνεται πως αρκετοί ήταν αυτοί που απογοητεύτηκαν. Γιατί όμως;

Μπορεί να έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της σειράς «Τα Φιλαράκια», αλλά η απογοήτευση αρκετών είχε να κάνει με την ηλικία των πρωταγωνιστών. Κι αυτοί μεγάλωσαν όπως κι εμείς, αλλά μερικοί σοκαρίστηκαν που κάποιοι από τους πρωταγωνιστές έχουν πλέον ρυτίδες και γκρίζα μαλλιά.

Για παράδειγμα, όταν ο Τσάντλερ και ο Τζόι χαλάρωναν στις αγαπημένες τους πολυθρόνες όλα εκείνα τα χρόνια της προβολής της σειράς, έμοιαζαν με δύο συγκάτοικους της Νέας Υόρκης στα είκοσί τους, που έπαιρναν θέση για ένα επεισόδιο του Baywatch. Τώρα όμως, ο Μάθιου Πέρι και ο Ματ Λε Μπλανκ δείχνουν πως πραγματικά χρειάζονται μια ξεκούραση.

Ματ Λε Μπλανκ και Μάθιου Πέρι χαλαρώνουν στις πολυθρόνες τους -Με άσπρα μαλλιά και ρυτίδες και όχι σαν δύο 20άρηδες, πια

Κάτι άλλο που πλήγωσε τους θαυμαστές της σειράς ήταν πως παρά το γεγονός ότι εμφανίζονται κάποιοι από τους διάσημους αστέρες που είχαν guest ρόλους στη σειρά, όπως η Ρις Γουίδερσπουν (υποδυόταν την αδελφή της Τζένιφερ Άνιστον), αλλά και οι γονείς του Ρος και της Μόνικα και φυσικά ο Τομ Σέλεκ (πρώην φίλος της Μόνικα) και η Μάγκι Γουίλερ (Τζάνις) με το χαρακτηριστικό «Ω, Θεέ μου», έλειπαν κάποια άλλα ονόματα.

Εκτός από τον Μπραντ Πιτ φυσικά, που αναφέρθηκε παραπάνω, μερικοί θαυμαστές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους επειδή ο Πολ Ραντ (ο σύζυγος της τηλεοπτικής Φοίβης) δεν πρόκειται να εμφανιστεί, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά αποτέλεσε το 7ο μέλος του κύριου καστ στις 2 τελευταίες σεζόν.

Ο Βρετανός Τζέιμς Κορντέν θα παρουσιάσει το σπέσιαλ επεισόδιο, προς μεγάλη απογοήτευση των φαν

Κάτι ακόμη που δεν άφησαν ασχολίαστο οι λάτρεις της σειράς είναι το γεγονός πως το σπέσιαλ επεισόδιο θα παρουσιάσει ο Τζέιμς Κόρντεν, παρά το γεγονός ότι ο Βρετανός σταρ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με αξιοσημείωτα καμέο διασημοτήτων από τη δεκαετή πορεία του προγράμματος, ένας χρήστης του Twitter κατήγγειλε: «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν συμμετάσχει στην επανένωση, αλλά η Warner Bros επέλεξε τον Τζάστιν Μπίμπερ και τον Τζέιμς Κόρντεν». Και οι αντιδράσεις δεν σταμάτησαν εκεί.

So all these people couldve been a part of the friends reunion but Warner Bros chose Justin Bieber and James Corden😑 pic.twitter.com/1YBdjP0Fcn

— Alex 🦋 (@ScottishMando) May 14, 2021