Από τον Τσόρτσιλ στην Τρας: Όλοι οι πρωθυπουργοί της βασίλισσας

Χθες, στο κάστρο του Μπαλμόραλ, η 96χρονη βασίλισσα Ελισάβετ διόρισε τον 15 πρωθυπουργό της θητείας της και τρίτη γυναίκα πρωθυπουργό της Βρετανίας, την Λιζ Τρας. Ο εμβληματικός σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που διόρισε το 1951 η νεαρή τότε βασίλισσα και υπηρέτησε μέχρι το 1955.

Ακολούθησε μια μακρά σειρά παραιτήσεων και διορισμών:

– Άντονι Ήντεν: 6 Απριλίου 1955 – 10 Ιανουαρίου 1957, 1 χρόνος και 279 ημέρες

– Χάρολντ Μακμίλαν: 10 Ιανουαρίου 1957 – 19 Οκτωβρίου 1963, 6 χρόνια και 282 ημέρες

– Άλεκ Ντάγκλας Χιουμ: 19 Οκτωβρίου 1963 – 16 Οκτωβρίου 1964, 364 ημέρες

– Χάρολντ Ουίλσον: 16 Οκτωβρίου 1964-19 Ιουνίου 1970, 5 χρόνια και 247 ημέρες

– Έντουαρντ Χιθ: 19 Ιουνίου 1970 – 4 Μαρτίου 1974, 3 χρόνια και 259 ημέρες

– Χάρολντ Ουίλσον: 4 Μαρτίου 1974 – 5 Απριλίου 1976, 2 χρόνια και 33 ημέρες

– Τζέιμς Κάλαχαν: 5 Απριλίου 1976 – 4 Μαΐου 1979, 3 χρόνια και 30 ημέρες

– Μάργκαρετ Θάτσερ: 4 Μαΐου 1979-28 Νοεμβρίου 1990,11 χρόνια και 209 ημέρες

– Τζον Μέιτζορ: 28 Νοεμβρίου 1990-2 Μαΐου 1997, 6 χρόνια και 156 ημέρες

– Τόνι Μπλερ: 2 Μαΐου 1997-27 Ιουνίου 2007, 10 χρόνια και 57 ημέρες

– Γκόρντον Μπράουν: 27 Ιουνίου 2007- 11 Μαΐου 2010, 2 χρόνια και 319 ημέρες

– Ντέιβιντ Κάμερον: 11 Μαΐου 2010 – 13 Ιουλίου 2016, 6 χρόνια και 64 ημέρες

– Τερέζα Μέι: 13 Ιουλίου 2016-24 Ιουλίου 2019, 3 χρόνια και 11 ημέρες

– Μπόρις Τζόνσον: 24 Ιουλίου 2019-6 Σεπτεμβρίου 2022,3 χρόνια και 45 ημέρες

• 96-year-old Queen of England Elizabeth II took the throne in 1952

• Winston Churchill, born in 1874, was the 1st prime minister to work with Elizabeth

Liz Truss becomes the 15th premier Elizabeth has worked with https://t.co/TYCTr9wd9j pic.twitter.com/77I5gSeNnO

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 7, 2022