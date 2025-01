Από την Κυριακή σε ισχύ η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα – Απελευθερώνονται 33 όμηροι

Το εμιράτο του Κατάρ και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν εντέλει χθες Τετάρτη τη σύναψη συμφωνίας η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση δεκάδων ισραηλινών ομήρων, έπειτα από 15 και πλέον μήνες πολέμου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στον παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με έρευνα του BBC Verify, 94 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, εκ των οποίων οι 34 θεωρούνται νεκροί.

Gazans take to the streets to celebrate a long-awaited cease-fire, marking a moment of relief after 465 days of genocide ⤵️ pic.twitter.com/X76pE52KLG