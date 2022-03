Από ένα βίντεο Ουκρανού στο tik tok αποκαλύφθηκαν τα όπλα στο εμπορικό κέντρο που βομβάρδισαν οι Ρώσοι

Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο Ουκρανού στο TikTok στο οποίο φαίνονταν τα φορτηγά των Ουκρανών που μετέφεραν τα πυρομαχικά να μπαίνουν στο εμπορικό κέντρο στο Κίεβο.

Πρόκειται για το εμπορικό κέντρο που το βράδυ της Κυριακής βομβαρδίστηκε από ρωσικούς πυράυλους, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς. Ο ίδιος είπε: «Δεν το έκανα επίτηδες, είδα τα τανκ και τα όπλα που έμπαιναν στο εμπορικό κέντρο, εντυπωσιάστηκα και το ανέβασα, τυχαίνει να μένω απέναντι.» Το βίντεο που ομολογεί ο Ουκρανός δημοσίευσαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Στο βίντεο που ανέβασαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, ο συγκεκριμένος άνδρας ακούγεται να λέει ότι έχει μετανιώσει και ότι δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι μπορούσε να προκαλέσει τόσο μεγάλη καταστροφή.

Στο μεταξύ, ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι ένα κονβόι προσφύγων χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά.

Also pictures from the same mall shows #Ukraine military vehicles parked inside #Kiev #Retroville Mall#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/MK6MKeihxf

— Luka Duvnjak (@Luka_Duvnjak) March 21, 2022