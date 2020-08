Απίθανη νίκη του Χάμιλτον με σκασμένο ελαστικό, 2ος ο Φερστάπεν και 3ος ο Λεκλέρ!

Τυχερός στην ατυχία του Μπότας ήταν ο Μαξ Φερστάπεν που από τρίτος τερμάτισε δεύτερος, ενώ στο podium των νικητών ανέβηκε και ο Σαρλ Λεκλέρκ με τη Ferrari να προβληματίζει πάλι με την απόδοση της.

Μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ντάνιελ Ρικιάρντο καθώς βγήκε τέταρτος, με τον Λάντο Νόρις να τον ακολουθεί.

Ο Εστεμπάν Οκόν τερμάτισε έκτος, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Πιέρ Γκασλί, Αλεξάντερ Άλμπον, Λανς Στρολ και Σεμπάστιαν Φέτελ.

WOOOOOW!!!! What an incredible ending to the #BritishGP!!! 🤯 Lewis WINS his 7th at Silverstone!!! 🙌🙌 pic.twitter.com/oSTM60SavP

