Απίστευτο βίντεο: Ο πρόεδρος του Σουδάν κατουρήθηκε πάνω του!

Βίντεο που κάνει το γύρο του Διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και έχει γίνει viral δείχνει τον πρόεδρου του Νότιου Σουδάν, Σάλβα Κιίρ Μαγιαρντίτ, να κατουριέται δημόσια, ενώ εγκαινιάζει ένα οδικό έργο.

Ο 71χρονος, ο οποίος είναι πρόεδρος της χώρας από την ανεξαρτησία της στις 9 Ιουλίου 2011, κατουρήθηκε πάνω του κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου.

Δυστυχώς για εκείνον, επειδή το γεγονός μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα για να διορθωθεί η ντροπιαστική κατάσταση.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022