Απίστευτη καραμπόλα 200 αυτοκινήτων στην Κίνα

Μια τεραστίων διαστάσεων καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από 200 αυτοκίνητα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε γέφυρα στην Κίνα και συγκεκριμένα κοντά στην πόλη Ζενγκζού.

Σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό κανάλι CCTV η καραμπόλα από την οποία τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του προκλήθηκε από τη χαμηλή ορατότητα λόγω της ομίχλης.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν φορτηγά και αυτοκίνητα να έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

#Zhengzhou Zhengxin Yellow River Bridge accident happened. Because of the fog, more than 400 cars pileup. pic.twitter.com/ZOnVPAF32d

There was a huge pileup involving 400+ vehicles on Zhengxin Huanghe Bridge (郑新黄河大桥) — which connects Henan’s Zhengzhou and Xinxiang across the Yellow River — due to dense fog and icy road surface at around 10am Dec 28 morning…

1/n pic.twitter.com/o921ESRQ1m

— Byron Wan (@Byron_Wan) December 28, 2022