Απέρριψε ο Σολτς οποιαδήποτε πληρωμή του ρωσικού αερίου σε ρούβλια

Το νόμισμα με το οποίο πρέπει να πληρώσουμε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου ορίζεται στα συμβόλαια, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, απαντώντας στις απειλές του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο κ. Σολτς κάλεσε τον Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και στη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων.

Προειδοποίησε παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλει περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι τρέχουσες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές.

Υποσχέθηκε ακόμα περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι η αποδοχή Ουκρανών προσφύγων αποτελεί καθήκον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβάλει τις ισχυρότερες δυνατές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, παρά τα άμεσα προβλήματα που θα δημιουργούσε κάτι τέτοιο για το μπλοκ, δήλωσε η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Θα έπρεπε ήδη να χρησιμοποιούμε τα πάντα τώρα, εννοώ να επιβάλουμε τις σκληρότερες κυρώσεις που μπορούμε… Μπορεί να πονέσουμε τώρα και να το τελειώσουμε αμέσως, ώστε εκείνος να μην προκαλέσει άλλη ζημιά», είπε η Κάλας αναφερόμενη στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία οι οποίες θα αποδυναμώνουν χωρίς λόγο τις δικές τους οικονομίες, υποστήριξε σήμερα ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο.

«Οι κυρώσεις θα πρέπει πάντα να έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις στη ρωσική πλευρά και όχι στη δική μας. Δεν είναι στις προθέσεις μας να επιβάλουμε κυρώσεις που θα αποδυναμώνουν ασκόπως την οικονομία μας», είπε ο Ντε Κρόο κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής των «27» στις Βρυξέλλες.

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν την επιβολή κυρώσεων στις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλουν για να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Λετονίας Άρτουρς Κάρινς.

«Οι ενεργειακές κυρώσεις είναι ένας τρόπος για να σταματήσει η ροή χρημάτων στο πολεμικό θησαυροφυλάκιο του (προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν, είπε ο Κάρινς κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Το πιο λογικό είναι να κινηθούμε (στην επιβολή κυρώσεων) στο πετρέλαιο και τον άνθρακα. Πρέπει να σταματήσουμε τον Πούτιν. Επειδή, αν δεν σταματήσουμε τον Πούτιν, ο Πούτιν δεν θα σταματήσει», πρόσθεσε.

"We will step up our support for Ukraine. Sharpen the sanctions against Russia. And break free from Russian fossil fuels".

Doorstep by President @vonderleyen ahead of #EUCO summit. pic.twitter.com/xIsmOEFMPD

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 24, 2022