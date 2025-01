Απελευθερώθηκαν οι τέσσερις όμηροι από τη Χαμάς – Συγκλονιστικές εικόνες από την Γάζα

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς παρέδωσε σήμερα (25/1) τέσσερις Ισραλινές στρατιωτίνες που είχε συλλάβει ως ομήρους στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Οι τέσσερις κοπέλες οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα στην Πόλη της Γάζας εν μέσω ενός πλήθους Παλαιστινίων και περικυκλωμένες από δεκάδες ένοπλους άνδρες της Χαμάς. Χαιρέτισαν και χαμογέλασαν προτού αφεθούν ελεύθερες και εισέλθουν σε οχήματα της ΔΕΕΣ.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΡΤNews, Γιώργος Σιδέρης, στο Τελ Αβίβ, αυτή την ώρα οι κοπέλες βρίσκονται στις αγκαλιές των γονιών τους, των δικών τους ανθρώπων.

«Ζήσαμε και εμείς τις έντονες σκηνές, σκηνές συγκινησιακής φόρτισης του πλήθους που είναι συγκεντρωμένο εδώ στην πλατεία Ομήρων. Δάκρυα, χαρά, αγωνία μέχρι να παραδοθούν στις ισραηλινές δυνάμεις οι τέσσερις γυναίκες» πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

Οι τέσσερις στρατιωτίνες υπηρετούσαν σε παρατηρητήρια στην άκρη της Γάζας και απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς που επέδραμαν στη βάση τους στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι αναφέρει ότι η Χαμάς παραβίασε την συμφωνία των ομήρων με την απελευθέρωση τεσσάρων γυναικών στρατιωτών και όχι αμάχων γυναικών. Ο Χαγκάρι είπε ότι το Ισραήλ θα φροντίσει να απελευθερωθεί η Άρμπελ Γεγούντ, πρόκειται για μια 29χρονη Ισραηλινογερμανίδα, η οποία πιστεύεται ότι είναι ζωντανή, όπως επίσης ζητά να απελευθερωθεί και η Σίρι Μπίμπας, μητέρα του Κφιρ Μπίμπας, του μικρότερου ομήρου 2 ετών. Επίσης, αναφέρει ότι ο στρατός δεσμεύεται για την επιστροφή ενός ακόμη ομήρου, ενός άλλου στρατιώτη παρακολούθησης.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα τον κατάλογο των 200 Παλαιστίνιων κρατουμένων που αναμένεται να απελευθερωθούν από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των τεσσάρων ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην ισλαμική παλαιστινιακή οργάνωση και το Ισραήλ.

