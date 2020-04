Περιοριστικά μέτρα στη Μύκονο και την Σαντορίνη

Έκτακτα μέτρα για την Μύκονο και την Σαντορίνη ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Πιο συγκεκριμένα ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά την επικοινωνία με τους δημάρχους Μυκόνου και Σαντορίνης ανακοίνωσε ότι αποφασίζεται:

H λήψη επιπλέον περιοριστικών μέτρων στο Δήμο Μυκόνου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Ειδικότερα:

Την απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών καθημερινά από ώρα 20:00 ως ώρα 08:00 της επομένης

Την αναστολή δυνατότητας των κατ΄ εξαίρεση μεμονωμένων μετακινήσεων των περιπτώσεων Β4, Β5 και Β6 του εντύπου Τύπου Β “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ” (https://forma.gov.gr/) και συγκεκριμένα:

• Αναστέλλεται η δυνατότητα των κατ΄ εξαίρεση μεμονωμένων μετακινήσεων του πεδίου Β4 που αφορά «Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη». Η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα των οικείων Δήμων μέσω των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»

• Αναστέλλεται η δυνατότητα των κατ΄ εξαίρεση μεμονωμένων μετακινήσεων του πεδίου Β5 που αφορά «Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση για μετάβαση σε κηδεία και μόνο των συγγενών με α΄ βαθμό συγγένειας με τον θανόντα-ούσα.

• Αναστέλλεται η δυνατότητα των κατ΄ εξαίρεση μεμονωμένων μετακινήσεων του πεδίου Β6 που αφορά «Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία μου, για ατομική σωματική άσκηση (εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις ανάγκες κατοικιδίου ζώου». Επιτρέπεται μόνο η σύντομη μετακίνηση για δεκαπέντε λεπτά της ώρας (15΄) για τις ανάγκες κατοικιδίου ζώου και μόνο περιμετρικά της οικίας.

Τη λήψη επιπλέον μέτρων κατά τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και συγκεκριμένα:

• Οι πάγκοι των πωλητών θα πρέπει να απέχουν κατ΄ ελάχιστο δέκα μέτρα (10m) μεταξύ τους,

• Η τοποθέτηση των πάγκων των πωλητών επιτρέπεται μόνο στην μία πλευρά του δρόμου και όχι εκατέρωθεν του δρόμου

Τη λήψη επιπλέον μέτρων κατά τη λειτουργία των υπεραγορών (Super Market) και συγκεκριμένα με ευθύνη των διοικήσεών τους, η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται διασφαλίζοντας ότι τηρείται η αναλογία του ενός ατόμου ανά 20 τ.μ και με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους

Τη λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τυχόν συνδρομή στο έργο του Δήμου Μυκόνου, της ΠΕ Κυκλάδων στην λήψη των επιπλέον περιοριστικών μέτρων της κυκλοφορίας των πολιτών

Τη λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Νοτίου Αιγάιου για τυχόν συνδρομή στο έργο του Δήμου Μυκόνου, της ΠΕ Κυκλάδων σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

Την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Νοτίου Αιγαίου για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν από την 06-04-2020 και ώρα 08:00 και για δεκατέσσερις (14) ημέρες, ήτοι μέχρι την 08:00 της 20-04-2020, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή τους.

Αναστέλλεται προσωρινά η οικοδομική δραστηριότητα σε ολόκληρη την γεωγραφική κΙ διοικητική ενότητα του Δήμου Σαντορίνης από 06-04-2020 και για χρονικό διάστημα 30 ημερών, για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Της ανωτέρω απαγόρευσης εξαιρούνται τα ακόλουθα δημόσια έργα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως έκτακτα:

α) Η ανακατασκευή του λιμανιού του Αθηνιού (το μοναδικό λιμάνι της Σαντορίνης) με αναθέτουσα αρχή το ΥΠΟΜΕΔΙ.

β) Η αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου προς το λιμάνι του Αθηνιού (μοναδική οδός πρόσβασης) με αναθέτουσα αρχή την ΠεριΦέρεια Νοτίου Αιγαίου.

γ) Η αποκατάσταση του δρόμου του Μονολίθου περιοχής αεροδρομίου (μοναδική πρόσβαση) με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

δ) Η αποκατάσταση της βατότητας και η άρση της επικινδυνότητας του δρόμου στην Καλντέρα της Οίας και του Φηροστεφανίου.

H τήρηση των κανόνων προστασίας στα έργα αυτά θα διασφαλιστεί από την Δημοτική Αστυνομία Μυκόνου.

Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή της αναστολής των εργασιών

