Ανώτερο στέλεχος της Siemens επέβαινε στο ελικόπτερο που κατέπεσε στον ποταμό Χάντσον

Αγουστίν Εσκόμπαρ, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Siemens, η οποία έχει την έδρα της στη Γερμανία, επέβαινε στο ελικόπτερο τύπου Bell 206 που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης χθες Πέμπτη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι —ο χειριστής και πέντε επιβάτες—, μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Παραπλέοντα πλοία και μικρότερα σκάφη έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αλλά η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση και των έξι επιβαινόντων -τα μέλη της οικογένειας Εσκόμπαρ καθώς και τον χειριστή του ελικοπτέρου- από τον ποταμό. Η ταυτότητα του πιλότου παραμένει άγνωστη, ενώ τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.

