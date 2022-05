Ανοίγει ο δρόμος για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και η Σουηδία

Συμφώνησε το Σοσιαλδημοκρατικό κυβερνών κόμμα

Το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σουηδίας ανακοίνωσε την έγκριση της υποψηφιότητας της χώρας για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υποβολή αίτησης ένταξης στην Συμμαχία από την σουηδική κυβέρνηση, ταυτόχρονα με την Φινλανδία.

Η Σουηδία εγκαταλείπε την επί δεκαετίες στάση της αντίθεσης σε μία τέτοια κίνηση, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και συμβάλλοντας στην δημιουργία ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας υπέρ της ένταξης στην Ατλαντική Συμμαχία.

Κατά την διάρκεια έκτακτης συνόδου σήμερα, η ηγεσία του κόμματος αποφάσισε ότι «θα υποστηρίξει στην υποψηφιότητα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», αναφέρεται σε ανακοίνωση, ανατρέποντας την πολιτική γραμμή που ακολουθούσε ανέκαθεν.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα διευκρινίζει πάντως ότι είναι αντίθετο στην εγκατάσταση μόνιμων βάσεων του ΝΑΤΟ, καθώς και πυρηνικών όπλων στο έδαφος της Σουηδίας, δύο στοιχεία που δεν αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη μίας χώρας στην Συμμαχία.

Οι εσωτερικές διαβουλεύσεις έφεραν στο φως και διαφορετικές γνώμες στους κόλπους του κόμματος, καθώς εκδηλώθηκαν επικριτικές φωνές που θεωρούν ότι η απόφαση είναι εσπευσμένη, ώστε η Σουηδία να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Φινλανδία.

Η πρωθυπουργός και ηγέτις του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγκνταλένα Αντερσον θα δώσει συνέντευξη Τύπου στην Στοκχόλμη.

Με την αλλαγή της πολιτικής γραμμής των σοσιαλδημοκρατών, διαμορφώνεται ευρεία πλειοψηφία υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ στο σουηδικό κοινοβούλιο.

Η σουηδική δεξιά υποστήριζε ήδη την ένταξη στην Συμμαχία, ενώ οι ακροδεξιοί Δημοκράτες της Σουηδίας τάσσονταν επίσης υπέρ αν η κίνηση γινόταν από κοινού με την Φινλανδία.

Το Ελσίνκι ανακοίνωσε σήμερα την ιστορική υποψηφιότητά του στο ΝΑΤΟ, η οποία κατατίθεται αύριο στο κοινοβούλιο της Φινλανδίας.

