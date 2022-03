Ανησυχία για την βασίλισσα Ελισάβετ – Ακύρωσε σημαντική της εμφάνιση

Όπως ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα δώσει το «παρόν» στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ την ερχόμενη Δευτέρα 14 Μαρτίου.

Ο πρίγκιπας Κάρολος θα παραστεί στην εκδήλωση αντικαθιστώντας τη βασίλισσα Ελισάβετ. Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ δεν αναφέρει τον λόγο για τον οποίο η Ελισάβετ θα απουσιάσει από την εκδήλωση, που θα έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε δημόσιο γεγονός μετά την ασθένειά της από κορονοϊό.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του του Sky News, αρμόδια για τα ζητήματα του παλατιού, Ριάνον Μιλς, η απόφαση να μην παρευρεθεί στην εκδήλωση η βασίλισσα Ελισάβετ σχετίζεται με τη δυνατότητα της βασίλισσας να ταξιδέψει και να παραστεί στην τελετή.

«Η απόφαση δεν σχετίζεται με κάποια ασθένεια», πρόσθεσε η Mills σε ανάρτησή της στο Τουίτερ.

I understand the decision relates to discussions that had been had about her comfort travelling to and attending the service. But the decision is not related to any illness. Understandably the Queen will regret not being there when you consider her commitment to the Commonwealth https://t.co/VXly7QObZM

