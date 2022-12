Andrew Tate: Πώς ο “τοξικός” influencer έγινε πλούσιος και θεωρούσε τις γυναίκες αντικείμενα!

Όταν ο Άντριου Τέιτ αγόρασε το πρώτο του κινητό τηλέφωνο σε ηλικία 14 ετών με χρήματα που κέρδισε στην επιχείρηση ψαριών του θείου του, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι μια μέρα θα άξιζε εκατομμύρια.

Όμως ο αμφιλεγόμενος πρώην πρωταθλητής του kick-boxing, που κρατείται σήμερα στη Ρουμανία στο πλαίσιο έρευνας για εμπορία ανθρώπων και βιασμό, ισχυρίζεται ότι είναι πλέον «τρισεκατομμυριούχος».

Τα μισογυνιστικά του βίντεο στο TikTok, τα οποία έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 11,6 δισεκατομμύρια προβολές, τον βοήθησαν να «μεγαλώσει» αρκετά την περιουσία του. Στην πραγματικότητα ο 36χρονος Τέιτ ισχυρίζεται ότι αξίζει 100 εκατομμύρια λίρες και συχνά τον βλέπουμε να επιδεικνύει τα χρήματά του με ακριβά αυτοκίνητα, ιδιωτικά τζετ και ρούχα γνωστών σχεδιαστών.

Hello @GretaThunberg

I have 33 cars.

My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.

My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.

This is just the start.

Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU

— Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022