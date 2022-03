Ανατροπή με τον Αμπράμοβιτς: Αξιωματούχος των ΗΠΑ διαψεύδει τη δηλητηρίαση

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι υπάρχουσες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η ασθένεια που εμφάνισαν ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τουλάχιστον δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές οφειλόταν σε «περιβαλλοντικούς παράγοντες» και όχι σε δηλητηρίαση.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters: «Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι ήταν περιβαλλοντικό», προσθέτοντας «π.χ., όχι δηλητηρίαση». Ο ίδιος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, απέφυγε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Ρομάν Αμπράμοβιτς υποστήριξε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης δηλητηριάστηκε νωρίτερα αυτό το μήνα μετά από συνάντηση για να συζητήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες με Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Δεν επιβεβαίωσε ποιος άλλος ήταν στόχος ή ποια ήταν η πηγή της επίθεσης.

Νωρίτερα, μια αναφορά της Wall Street Journal ισχυρίστηκε ότι τρία άτομα που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στο Κίεβο είχαν κόκκινα μάτια, συνεχές και επώδυνο δάκρυ και ξεφλούδισμα του δέρματος στα πρόσωπα και τα χέρια τους.

Λέγεται ότι ο Αμπράμοβιτς είναι καλά τώρα καθώς το περιστατικό συνέβη πριν από αρκετές εβδομάδες και θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μαζί με εκείνους από την Ουκρανία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος.

Όσοι είναι κοντά στον Αμπράμοβιτς λένε ότι έχει συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις και εργάζεται μόνο για λογαριασμό του, μετά τις φήμες ότι κλήθηκε να βοηθήσει.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. “Roman lost his sight for several hours” and was treated in Turkey, the source said.

— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022