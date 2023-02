Ανατριχιαστική φωτογραφία από τον αρχηγό της Wagner: Δημοσίευσε εικόνες νεκρών Ρώσων μαχητών

Ο αρχηγός των Ρώσων μισθοφόρων της Wagner Γιεβγκένι Πριγκόζιν πέρασε σήμερα σε ένα νέο επίπεδο σκληρής αντιπαράθεσης με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, δημοσιεύοντας αποκρουστικές φωτογραφίες με πτώματα δεκάδων μαχητών του που σκοτώθηκαν όπως είπε επειδή δεν είχαν πυρομαχικά.

Prigozhin shared a photo of his Wagner Group contractors. According to him, they died near Bakhmut as the Russian Army, under 🇷🇺 Minister of Defense Shoigu, was depriving Wagner of artillery shells.

Prigozhin’s badgering of Shoigu will lead to a larger power struggle. Just wait. pic.twitter.com/KUUtUhajf4

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) February 22, 2023