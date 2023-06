Ανατινάχθηκε μεγάλο φράγμα στη Χερσώνα που “τροφοδοτεί” και πυρηνικό εργοστάσιο

Αλληλοκατηγορούνται Μόσχα και Κίεβο για την καταστροφή του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα που «τροφοδοτεί» και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

BREAKING: Video shows the Kakhovka hydro-electric dam in southern Ukraine has been destroyed pic.twitter.com/DePGbQUHRD

Πελώριο υδροηλεκτρικό φράγμα που ανεγέρθηκε επί Σοβιετικής Ένωσης και βρίσκεται στο τμήμα της Χερσώνας (νότια Ουκρανία) που ελέγχεται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «ανατινάχθηκε» σήμερα, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει τεράστια ποσότητα νερού, σύμφωνα με τις εμπόλεμες πλευρές, που αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή της υποδομής κρίσιμης σημασίας.

With the Kakhovka dam in southern Ukraine destroyed, a wave of water is expected to flood dozens of towns in the coming hours pic.twitter.com/qLHDou2fv6

