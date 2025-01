ΗΠΑ: Ανακτήθηκαν τα “μαύρα κουτιά” του αεροσκάφους που συνετρίβη στην Ουάσινγκτον

Οι καταγραφείς δεδομένων πτήσης και φωνής στο πιλοτήριο ανακτήθηκαν από το επιβατικό αεροσκάφος που συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ της Ουάσινγκτον μετά από σύγκρουση στον αέρα με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο που στοίχισε τη ζωή σε 67 άτομα, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγές που γνωρίζουν την έρευνα επιβεβαίωσαν την Πέμπτη στο CBS News και το ABC News ότι οι συσκευές καταγραφής, κοινώς γνωστές ως μαύρα κουτιά, ανακτήθηκαν από το αεροσκάφος που συνετρίβη και θα αναλυθούν από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, το οποίο ηγείται της έρευνας.

Οι έρευνες έχουν διακοπεί λόγω νύχτας και θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας. Αγνοούνται ακόμα 14 άτομα. Τέσσερα έχουν εντοπιστεί στο επιβατικό αεροσκάφος. Από τα τρία μέλη του στρατιωτικού ελικοπτέρου έχει ανασυρθεί η σορός τους ενός.

Investigators are probing air traffic control staffing issues after 67 people were killed when American Airlines Flight 5342 collided midair with a military helicopter over the icy Potomac River Wednesday night. It marked the first major U.S. airliner disaster since 2009. pic.twitter.com/2TIxvMaeUj