Ανακοινώθηκε από τη Γουλβς ο Ποντένσε

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντάνιελ Ποντένσε στη Γουλβς, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού βρισκόταν από την Τετάρτη (29/1) στην Αγγλία προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί τυπικά η μεταγραφή του, όπως και έγινε.

Εντέλει, όπως έγινε γνωστό, ο 24χρονος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο 4.5 χρόνων και θα συνεχίσει την καριέρα του στα αγγλικά γήπεδα, ενώ πριν αποχαιρέτισε τον Ολυμπιακό, τον κόσμο και την Ελλάδα μέσω instagram.

Η ανακοίνωση της Γουλβς:

The full story as Daniel Podence signs on a four-and-a-half year deal!

✍️🗞https://t.co/ifvatC0FPj

— Wolves (@Wolves) January 30, 2020