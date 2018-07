Ανακοίνωσε Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός!

H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάσα Βεζένκοφ για τα επόμενα δυο χρόνια, επισημοποιώντας τη συμφωνία με τον 23άχρονο φόργουορντ.

Ο 23άχρονος διεθνής Βούλγαρος φόργουορντ με ελληνικό διαβατήριο κι άλλοτε ηγέτης του Άρη επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έπειτα από τρία χρόνια στην Μπαρτσελόνα. Οι Πειραιώτες κίνησαν τις σχετικές διαδικασίες από τη στιγμή που αποδεσμεύτηκε από τους Καταλανούς κι ενισχύονται με την προσθήκη του Βεζένκοφ, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα.

Ο Βεζένκοφ ήλθε στην Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2015-16 από τον Άρη κατακτώντας ένα Supercοpa κι ένα Copa del Rey.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Σάσα Βεζένκοφ. Ο 23χρονος φόργουορντ θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

To Who is Who

Γεννήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου στις 6 Αυγούστου του 1995 και έχει ύψος 2.06μ.

Τα πρώτα του μπασκετικά βήματα τα έκανε τμήματα υποδομής του ΑΠΟΕΛ. Το 2009 η οικογένειά του μετακόμισε στην Θεσσαλονίκη και εκείνος εντάχθηκε στις ακαδημίες του Άρη. Την σεζόν 2011-12 έκανε το ντεμπούτο του στην Α1 με την ανδρική ομάδα της Θεσσαλονίκης, την φανέλα της οποίας συνέχισε να φορά μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2014-15.

Το καλοκαίρι του 2015 «εξαργύρωσε» τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα. Το 2017 επιλέχθηκε στον δεύτερο γύρο του ντραφτ του ΝΒΑ στο Νο57 από τους Μπρούκλιν Νετς.

Είναι διεθνής με την Βουλγαρία και κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου.

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην ισπανική λίγκα σε 21 αγώνες είχε μέσο όρο 15 λεπτά συμμετοχής, 6.9 πόντους (71.4% στις βολές, 63.2% στα δίποντα, 42.9 στα τρίποντα) και 3.3 ριμπάουντ.

Στην Ευρωλίγκα σε 13 αγώνες είχε μέσο όρο 11:41 λεπτά συμμετοχής με 3.5 πόντους (92.3% στις βολές, 64.7% στα δίποντα, 22.2% στα τρίποντα) και 2.5 ριμπάουντ.

Διακρίσεις

Συλλογικές

Κυπελλούχος Ισπανίας (2018)

Super Cup Ισπανίας (2015)

Ατομικές

Καλύτερος Νέος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος (2012-13)

Καλύτερος Νέος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος (2013-14)

MVP του ελληνικού πρωταθλήματος (2014-15)

Πρώτος σκόρερ του Ελληνικού πρωταθλήματος (2014-15)

Μέλος της κορυφαίας πεντάδας Νέων παικτών της ισπανικής λίγκας (2016-17)

Με την Εθνική Βουλγαρίας

Πρώτος σκόρερ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U16 (2011)

Πρώτος σκόρερ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 (2013)

Πρώτος σκόρερ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 (2014)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 (2014)

Καλύτερη πεντάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U20 (2014)