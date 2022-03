Αν η Ουκρανία αποστρατιωτικοποιηθεί ίσως τελειώσει ο πόλεμος

Άλλη μια ενθαρρυντική δήλωση για το τέλος της φρίκης του πολέμου στην Ουκρανία έγινε από τον Ντμίτρι Πεσκόφ το μεσημέρι της Τετάρτης. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, αν η Ουκρανία γίνει ένα αποστρατιωτικοποιημένο κράτος, όπως η Αυστρία, τότε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει δεκτό ως συμβιβασμός.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι: «Αυτή είναι μια παραλλαγή που συζητείται επί του παρόντος και η οποία θα μπορούσε πραγματικά να θεωρηθεί ως συμβιβασμός».

Οι όροι της αποστρατικοποίησης από τη μεριά της Ρωσίας δεν είναι ακόμη σαφείς, αλλά φαίνεται να επισημαίνεται ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διατηρήσει ουδέτερο καθεστώς.

Η χώρα θα εξακολουθούσε να έχει τις δικές της Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Αυστρία έχει δικό της στρατό, αλλά δεσμεύεται σε ουδετερότητα από τη Συνθήκη του 1955 και το Σύνταγμά της, το οποίο απαγορεύει την είσοδο σε στρατιωτικές συμμαχίες και τη δημιουργία ξένων στρατιωτικών βάσεων στο αυστριακό έδαφος.

Αν υπάρξει μια παρόμοια ρύθμιση, είναι απίθανο η Ουκρανία να μπορέσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Άλλωστε, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ουσιαστικά παραιτηθεί από αυτή την προοπτική με βάση τις τελευταίες δηλώσεις του.

Η Ουκρανία είχε πάρει την υπόσχεση του ΝΑΤΟ ήδη από το 2008 ότι μια μέρα θα γινόταν μέλος της συμμαχίας. Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο και αυτή είναι μια από τις αιτίες για την εισβολή της.

Ανάρτηση για το ζήτημα της ουδετερότητας και τη θέση της Ουκρανίας έκανε και ο Ουκρανός διαπραγματευτής, Μιχάιλο Ποντόλιακ. Όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω, ο Ποντόλιακ αναφέρεται και στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας.

Στο κανάλι του στο Telegram, όπου έχει αναλυτικότερη ενημέρωση, ο Ουκρανός διαπραγματευτής γράφει: «Φυσικά, κατανοούμε την προσπάθεια των εταίρων μας να παραμείνουν συμβαλλόμενο μέρος πρωτοβουλίας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Εξ ου και τα λόγια για τα σουηδικά ή αυστριακά μοντέλα ουδετερότητας.

Όμως η Ουκρανία βρίσκεται τώρα σε κατάσταση άμεσου πολέμου με τη Ρωσία. Επομένως, το μοντέλο μπορεί να είναι μόνο ουκρανικό και μόνο για νομικά επαληθευμένες εγγυήσεις ασφαλείας. Και όχι άλλα μοντέλα ή επιλογές. Τι σημαίνει αυτό; Πρώτον, απόλυτες εγγυήσεις ασφάλειας.

Αποτελεσματικό, όχι πρωτόκολλο ή «Βουδαπέστη». Αυτό σημαίνει ότι οι υπογράφοντες τις εγγυήσεις δεν στέκονται στην άκρη σε περίπτωση επίθεσης στην Ουκρανία, όπως σήμερα. Αλλά παίρνουν ενεργό μέρος στο πλευρό της Ουκρανίας στη σύγκρουση και μας παρέχουν επίσημα την άμεση προμήθεια της απαραίτητης ποσότητας όπλων.

Και, δεύτερον, η Ουκρανία δεν θέλει πλέον να εξαρτάται από γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν να κλείσει ο ουρανός από τους ίδιους πυραύλους κρουζ.

Χρειαζόμαστε άμεσες και σταθερές εγγυήσεις ότι ο ουρανός θα κλείσει σίγουρα.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι η Ουκρανία δεν ήταν ποτέ ένα μιλιταριστικό κράτος που επιτέθηκε ή σχεδίαζε να επιτεθεί στους γείτονές της. Σε αντίθεση με αυτούς τους ίδιους τους γείτονες. Γι’ αυτό σήμερα η Ουκρανία θέλει να έχει μια πραγματικά ισχυρή δεξαμενή συμμάχων με σαφώς καθορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας».

Την ώρα που ο Σεργκέι Λαβρόφ άφησε ελπίδες με σημερινή του δήλωση για να υπάρξει ένας συμβιβασμός ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες, αποκάλυψε ότι η Ουκρανία έχει προτείνει σχετικά με την ουδετερότητα ένα μοντέλο κράτους τύπου Αυστρίας ή Σουηδίας.

Ο ανταποκριτής του APA στη Μόσχα είναι αυτός που αναφέρει ότι ο Μεντίνσκι έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη. Αναφορά στο ίδιο θέμα έχει και το Russia Today, όπως αναφέρεται στο κανάλι του στο Telegram.

«Συζητείται μια σειρά από περίπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με τη διατήρηση και την ανάπτυξη του ουδέτερου καθεστώτος της Ουκρανίας, την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, το μέγεθος του ουκρανικού στρατού. Η Ουκρανία προσφέρει την αυστριακή και σουηδική εκδοχή ενός ουδέτερου αποστρατικοποιημένου κράτους, αλλά ταυτόχρονα να έχει τον δικό της στρατό και ναυτικό.

«Όλα αυτά τα θέματα συζητούνται στο επίπεδο των επικεφαλής των υπουργείων Άμυνας της Ρωσίας και της Ουκρανίας», είπε ο Μεντίνσκι.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας υπενθύμισε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει ουδέτερο καθεστώς: «Υπό την προϋπόθεση της ουδετερότητας που η Ουκρανία αποχώρησε από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 και αυτή η ουδετερότητα είναι γραμμένη στη Διακήρυξη της Κυριαρχίας της Ουκρανίας».

🇺🇦 model of security guarantees is on the negotiating table. What does this mean? A rigid agreement with a number of guarantor states undertaking clear legal obligations to actively prevent attacks on 🇺🇦.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022