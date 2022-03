Αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης εμφανίζει σε χάρτη την ρωσική εισβολή

Το αμερικανικό think tank Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) σε νέα έκθεσή του αναφέρει ότι τις δύο προηγούμενες μέρες οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν διάσπαρτες επιθέσεις σε Ιρπίν και Μεζιρίγια, περιοχές λίγο έξω από την πρωτεύουσα, ωστόσο δεν έχουν λάβει ευρύτερη δράση κατά της πόλης τις τελευταίες 24 ώρες.

Στη Μαριούπολη, η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στη νότια πόλη από τα ανατολικά και τα δυτικά.

Στο Χάρκοβο οι ρωσικές δυνάμεις αν έχουν ελλείψεις ρε πυρομαχικά επιχειρούν να το περικυκλώσουν.

Σε ό,τι αφορά στην Χερσώνα, η Ρωσία ισχυρίστηκε ψευδώς ότι έχει στον έλεγχό της την περιοχή, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει ούτε στη Ζαπορίζια ούτε στο Νικοάλεφ.

Στην Οδησσό,η Ρωσία δεν είναι ακόμη έτοιμη να ξεκινήσει μια θαλάσσια επιχείρηση εναντίον της πόλης, καθώς δεν έχει εγκαταστήσει στρατεύματα στο έδαφος.

Σημειώνεται ωστόσο ότι στην περιοχή της Οδησσού χθες το βράδυ αναφέρθηκαν βομβαρδισμοί στα παράλια από ρωσικά πολεμικά, αλλά καμιά απόπειρα απόβασης ως τώρα, σύμφωνα με τον Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Local company- and battalion-level attacks by #Russian forces northwest of #Kyiv on March 14-15 likely indicate the largest-scale offensive operations that Russian forces attempting to encircle Kyiv can support at this time. https://t.co/OcViMLUIYZ pic.twitter.com/yXUeOJTU1d

— ISW (@TheStudyofWar) March 15, 2022