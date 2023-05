Αλβανία: Παρέμβαση Μπομπ Μενέντεζ για την προφυλάκιση Φρέντι Μπελέρη

Παρέμβαση από τον Αμερικανό Γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ για την προφυλάκιση στην Αλβανία του δημάρχου Χειμάρας, Φρέντι Μπελέρη.

In ⁦@SFRCdems⁩ hearing on #WesternBalkans, ⁦@SenatorMenendez⁩ raises the Beleri arrest and the rule of law in Albania. #FreeFrediBeleri pic.twitter.com/aTnzuotn4z

— HellenicLeaders (@HellenicLeaders) May 18, 2023