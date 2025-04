Αλλαγή τακτικής από τον Τραμπ: Συμφωνώ με την πρόταση Μητσοτάκη για win-win λύση

Υπέρ της πρότασης Μητσοτάκη για αμοιβαία επωφελείς εμπορικές συμφωνίες τάχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Βγαίνοντας από τον Λευκό Οίκο συνομίλησε με δημοσιογράφους και απαντώντας σε σχετική ερώτηση σχολίασε θετικά τις προτάσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συμφωνία win-win ΗΠΑ και ΕΕ.

«Συμφωνώ. Τον γνωρίζω, είναι καλός άνθρωπος» είπε για τον κ. Μητσοτάκη ο Αμερικανός πρόεδρος. «Εκτιμώ τα σχόλιά του. Ναι, μια συμφωνία μπορεί να γίνει με τον καθένα από αυτούς (εννοεί όσους θέλουν να διαπραγματευτεί τους δασμούς). Θα γίνουν δίκαιες συμφωνίες με όλους».

Ο ανταποκριτής του Flash.gr στην Αμερική Δημήτρης Σουλτογιάννης, αναλύει την απόφαση Τραμπ για πάγωμα των δασμών αλλά και πώς σχολίασε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα θετικά σχόλια Τραμπ για τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθαν λίγη μόλις ώρα αφότου ο Έλληνας πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Breitbart, όπου σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει. Στη συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Matthew Boyle, ο Κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα μπορούσε να στείλει στον Τραμπ για τους δασμούς, απαντώντας σχετικά:

«Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μήνυμα και ένα ελληνικό μήνυμα. Στο ευρωπαϊκό μέτωπο υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης μιας win-win λύσης σε ό,τι αφορά το εμπόριο, μιας λύσης που θα είναι αμοιβαία επωφελής. Αυτή ήταν η σταθερή μου πεποίθηση από την αρχή, πριν ανακοινωθούν οι δασμοί. Υπάρχει ακόμα περιθώριο για διαπραγματεύσεις πριν εξετάσουμε οποιαδήποτε σημαντικά ανταποδοτικά μέτρα, πέρα από αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα (σ.σ. σχετικά με προγενέστερους αμερικανικούς δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο), τα οποία, ούτως ή άλλως, ήταν η αναμενόμενη αντίδραση της ΕΕ.

