Αλλαγή γραμμής από τον Μασκ: Αντί για απολύσεις θα κάνει προσλήψεις

Ο επικεφαλής της Tesla Έλον Μασκ διεμήνυσε πριν από λίγες ημέρες ότι η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων χρειάζεται «να κάνει μείωση του προσωπικού της γύρω στο 10%», σύμφωνα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσε και έκανε γνωστό το Reuters.

Στο email με τίτλο «Παύση όλων των προσλήψεων παγκοσμίως», ο Μασκ σημείωνε: «Έχω σούπερ κακό προαίσθημα για την οικονομία».

Ωστόσο τώρα φαίνεται πως αλλάζει γραμμή. Σύμφωνα με την εφημερίδα «New York Post», ο αριθμός των εργαζομένων της Tesla θα αυξηθεί το 2023. Αυτό, τουλάχιστον, υποστήριξε ο Έλον Μασκ με μήνυμά του στο Twitter, λίγα 24ωρα μετά τις δηλώσεις του, ότι σχεδίαζε να κάνει περικοπές στην εταιρεία του και που προκάλεσαν σάλο.

Over the next 12 months Tesla’s headcount will increase @elonmusk

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) June 4, 2022