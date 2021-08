Αλμπερτ Μπουρλά: Μπορεί να εμφανιστεί παραλλαγή ανθεκτική στα εμβόλια

Την πιθανότητα εμφάνισης μιας παραλλαγή του κορωνοϊού ανθεκτική στα εμβόλια, δεν απέκλεισε στο μέλλον, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας, δήλωσε: «Κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα μετάλλαξη στον κόσμο, οι επιστήμονες εξετάζουν την επικινδυνότητά της και ερευνούν για να δουν αν αυτή η παραλλαγή μπορεί να ξεφύφγει από την προστασία του εμβολίου μας. Δεν έχουμε εντοπίσει ακόμη καμία, αλλά πιστεύουμε ότι είναι πιθανό μια μέρα να εμφανιστεί μία από αυτές».

«Χρειαζόμαστε 3 μήνες για τη δημιουργία εμβολίου προσαρμοσμένο σε μια νέα παραλλαγή»

Ο Μπουρλά πρόσθεσε επίσης ότι η Pfizer θα μπορούσε να παράγει νέες εκδόσεις του εμβολίου της για την καταπολέμηση μιας παραλλαγής εντός τριών μηνών από την ανακάλυψή της. «Έχουμε δημιουργήσει μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία μέσα σε 5 ημέρες από την ημέρα που θα προσδιορίσουμε μια παραλλαγή ως ανησυχητική, θα είμαστε σε θέση να παράγουμε ένα εμβόλιο προσαρμοσμένο σε αυτή» δήλωσε.

Πάντως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται αυτή η ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αλλά οι απόψεις των ειδικών διίστανται. «Αυτά τα εμβόλια λειτουργούν πολύ καλά για να μας προστατεύσουν από σοβαρές ασθένειες και θάνατο, αλλά η μεγάλη ανησυχία είναι πως η νέα παραλλαγή που μπορεί να εμφανιστεί – απέχει ενδεχομένως μόλις λίγες μεταλλάξεις – θα μπορούσε δυνητικά να ‘κοροϊδέψει’ τα εμβόλιά μας» είχε δηλώσει σε ενημέρωση Τύπου στις 27 Ιουλίου η επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ροσέλ Βαλένσκι.

Pfizer CEO Dr. Albert Bourla says that a vaccine-resistant COVID variant will “likely” emerge. pic.twitter.com/TQhITNY0FM

— The Recount (@therecount) August 24, 2021