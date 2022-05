Αλαμπάμα: Νεκρή η σωφρονιστική υπάλληλος που το έσκασε με κρατούμενο

Τραγικό ήταν το τέλος του ανθρωποκυνηγητού που είχε τραβήξει το ενδιαφέρον των Αμερικανών: η αστυνομία συνέλαβε χθες Δευτέρα στην Ιντιάνα τον «εξαιρετικά επικίνδυνο» κρατούμενο, ενώ η σωφρονιστική υπάλληλος που τον βοήθησε να αποδράσει από τη φυλακή στα τέλη Απριλίου εντοπίστηκε νεκρή.

Οι αρχές της κομητείας Βάντερμπουργκ «ερευνούν τον θάνατο της Βίκι Γουάιτ», επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ, ενώ εξήγησαν ότι η γυναίκα υπέκυψε σε τοπικό νοσοκομείο αφού αυτοπυροβολήθηκε στη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης.

Η Γουάιτ πέθανε στις 19:00 (τοπική ώρα, 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης ώρα Ελλάδας) και η νεκροψία- νεκροτομή θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, πρόσθεσαν.

Η Βίκι Γουάιτ και ο Κέισι Γουάιτ, οι οποίοι παρά τη συνωνυμία τους δεν είναι συγγενείς, εντοπίστηκαν έπειτα από πολλές ημέρες που διέφευγαν της σύλληψης.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε σε ένα φορτηγάκι Ford στην πόλη Έβανσβιλ της Ιντιάνα. Έπειτα από κυνηγητό με την αστυνομία, το όχημα του ζευγαριού ενεπλάκη σε σύγκρουση και ο Κέισι Γουάιτ παραδόθηκε, σύμφωνα με τον Ρικ Σίνγκλετον, ο σερίφης της κομητείας Λόντερντεϊλ στην Αλαμπάμα που συντόνιζε τις έρευνες.

«Απομακρύναμε έναν επικίνδυνο άνδρα από τον δρόμο. Δεν θα ξαναδεί το φως της ημέρας», τόνισε ο ίδιος.

CAUGHT ON CAMERA: Surveillance video shows the moment corrections official Vicky White and now-fugitive Casey White left an Alabama jail before vanishing. https://t.co/k1qySRMTRT pic.twitter.com/Gb6qC0qqnI

— 48 Hours (@48hours) May 4, 2022