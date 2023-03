Ακυβέρνητο έμεινε πλοίο στο Σουέζ

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσάραξε στη διώρυγα του Σουέζ της Αιγύπτου και χρειάστηκαν τέσσερα ρυμουλκά για να το μετακινήσουν. Όπως μεταδίδει το Bloomberg το πλοίο επανήλθε επιτυχώς στην επιφάνεια, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της διώρυγας.

Πρόκειται για το MSC Istanbul που κόλλησε ενώ κατευθυνόταν βόρεια και ρυμουλκά στάλθηκαν για να το βοηθήσουν, ανέφερε η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ την Κυριακή σε προηγούμενη ανακοίνωσή της. Η ναυτιλιακή κίνηση εκτράπηκε από το δυτικό στο ανατολικό κανάλι του αγωγού για να περάσει, ανέφερε.

Ο George Safwat, εκπρόσωπος της αρχής, δήλωσε ότι το MSC Istanbul , το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας, κατευθυνόταν από τη Μαλαισία προς την Πορτογαλία όταν κόλλησε στο κανάλι. Ένα πέμπτο ρυμουλκό βρισκόταν καθ’ οδόν για να συμμετάσχει στις προσπάθειες αποκόλλησής του, πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η κυκλοφορία στη ζωτικής σημασίας πλωτή οδό δεν έχει επηρεαστεί από την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» που προέκυψε.

«Όλα τα πλοία που έρχονται από το βορρά έχουν περάσει κανονικά και η ναυσιπλοΐα από το νότο επίσης διεξάγεται κανονικά μετά την εκτροπή των πλοίων από το δυτικό κανάλι στο ανατολικό», δήλωσε ο Safwat.

A ship ran aground in Egypt’s Suez Canal and efforts are underway to refloat it, with the movement of vessels on the waterway unaffected https://t.co/Shlzj0YzFo

— Bloomberg Markets (@markets) March 5, 2023