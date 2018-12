Ακόμη ένα fake news για τον Σουμάχερ – Ποια είναι η αλήθεια για την υγεία του

Τις τελευταίες ώρες με αφορμή ένα δημοσίευμα στην Αγγλία υπάρχουν πολλές ελπίδες για την κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ.

Σύμφωνα με την Daily Mirror, ο «Σούμι» πλέον δεν είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι του και, επίσης, δεν είναι αναγκαίο να είναι διασωληνωμένος και να του παρέχεται μηχανική υποστήριξη για να ζήσει.

Σημειώνεται, επίσης, πως ο «Σούμι» αναμένεται να παρουσιαστεί σε φίλους και συγγενείς, για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια όταν είχε το ατύχημα στις Άλπεις την ώρα που έκανε σκι, για τα 50α γενέθλια του στις 3 Ιανουαρίου 2019.

Ολα τα παραπάνω αποτελούν πληροφορίες ενός δημοσιογράφου που δεν κατονομάζει πηγή και όπως όλα δείχνουν αποτελούν ακόμη ένα ρεπορτάζ βασισμένο σε εικασίες και ψεύτικες πληροφορίες.

Η οικογένεια συνεχίζει να τηρεί τον όρκο σιωπής που έχει δώσει από την πρώτη στιγμή και το μόνο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως αληθινό είναι ότι υπάρχουν σκέψεις για μεταφορά του Σουμάχερ στο Ντάλας ώστε σε εξειδικευμένη κλινική να κάνει άλλη μία επέμβαση στο κεφάλι.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα αλλά σε καμία περίπτωση ο Σουμάχερ δεν είναι σε θέση αυτή την στιγμή να σηκωθεί από το κρεβάτι και μάλιστα να υποδεχτεί και κόσμο όπως ανάφερε το επίμαχο ρεπορτάζ. Και μάλιστα οι σκέψεις δεν σημαίνουν και αποφάσεις και το ότι ο Σουμάχερ έχει σπίτι στο Ντάλας όπως και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου δεν σημαίνει ότι από μόνο του αποτελεί ένδειξη για τις επόμενες κινήσεις.

Πολλές φορές στο παρελθόν έχουν γραφτεί απίστευτα πράγματα για τον Γερμανό. Τον έχουν «πεθάνει» δεκάδες φορές και άλλες τόσες τον έχουν σηκώσει από το κρεβάτι και τον εμφανίζουν έτοιμο να επιστρέψει στην κανονική ζωή. Παρόλα αυτά όμως αποδείχθηκαν μυθεύματα όπως φαίνεται ότι αποτελεί και η τελευταία αναφορά.

Αληθινή είναι και η είδηση ότι το Μουσείο της Ferrari θα παρουσιάσει μια έκθεση αφιερωμένη σε εκείνον, τον Γενάρη, με αφορμή τα 50α του γενέθλια. O τίτλος θα είναι «Τhe 50th birthday of the most successful Ferrarist in history» και θα υπάρχουν ντοκουμέντα από τις 11 σεζόν που οι δυο τους ήταν ένα (1996-2006), με ειδικές αναφορές στα πέντε πρωταθλήματα που πανηγύρισαν, παρέα.

Πέντε χρόνια από το ατύχημα που σόκαρε τον πλανήτη

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται πέντε χρόνια από το τραγικό δυστύχημα του Μίκαελ Σουμάχερ στις γαλλικές Άλπεις, όπου χτύπησε το κεφάλι του και υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Από τότε έχουν διαρρεύσει ελάχιστα πράγματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του επτά φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Formula 1, αν και οι φίλοι του διψούν να μάθουν, τι συμβαίνει με το είδωλό τους.

Τον Αύγουστο αποκάλυψαν «στενοί συγγενείς» του 49χρονου Γερμανού στο γαλλικό περιοδικό Paris Match, ότι ο θρύλος της Formula εκφράζει τα συναισθήματά του και ότι δακρύζει, όταν ατενίζει από το αναπηρικό του καροτσάκι τις ελβετικές Άλπεις.

Η μάνατζερ του Σουμάχερ, Ζαμπίνε Κεμ, είχε εξηγήσει επίσης σε ανύποπτο χρόνο, γιατί υπάρχει αυτό το εμπάργκο πληροφόρησης για την πορεία της υγείας του, λέγοντας τα εξής: «Σε γενικές γραμμές δεν έκαναν ποτέ ρεπορτάζ τα μέσα ενημέρωσης για την προσωπική ζωή του Μίκαελ και της Κορίνας. Κάποτε μου είχε πει σε μία μεγάλη συζήτηση ο Μίκαελ, ότι δεν χρειάζεται να τον ψάξω τον επόμενο χρόνο, γιατί σκόπευε να εξαφανιστεί. Πιστεύω, ότι ήταν το κρυφό του όνειρο, να μπορέσει να το κάνει αυτό κάποια ημέρα. Γι αυτό και εγώ εξακολουθώ και θέλω να προστατεύσω τις επιθυμίες του και δεν αφήνω, να διαρρεύσει τίποτα προς τα έξω».