Αιματηρό περιστατικό στο Αμβούργο: 12 τραυματίες, οι τρεις κρίσιμα από επίθεση με μαχαίρι

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου το βράδυ της Παρασκευής (23/5). Σύμφωνα με την BILD, τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν μια 39χρονη που ήταν οπλισμένη με μαχαίρι τραυμάτισε αδιακρίτως όσους έβρισκε μπροστά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατφόρμα 13/14, όπου διακόπηκε το δρομολόγιο του τρένου. Οι κηλίδες αίματος στο έδαφος, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, μαρτυρούν το φρικτό έγκλημα. Η σιδηροδρομική υπηρεσία συνεχίστηκε στις υπόλοιπες γραμμές όλο το βράδυ. Σύμφωνα με το NDR, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:05 μ.μ. μπροστά σε ένα τρένο που περίμενε.

STABBING in HAMBURG – 12+ Injured

Suspect in custody, unknown if deaths occurred.



A man can be heard in the video below stating "Hamdullah" which means "All praise is due to Allah."



The suspect appears to be white, unknown motive at this time. pic.twitter.com/josZydjsdB