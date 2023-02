Άγριο έγκλημα στο Χονγκ Κονγκ: Δολοφονήθηκε το μοντέλο Abby Choi

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ απήγγειλε κατηγορίες σε τέσσερα άτομα για την άγρια δολοφονία του διάσημου μοντέλου Abby Choi. Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο TVB, το κεφάλι της βρέθηκε μέσα σε μια σουπιέρα.

Chinese Influencer and Model Abby Choi Found Decapitated, Dismembered With Body Parts Cooked In Soup Pots, Police Say as well as legs stored in a refrigerator. According to the South China Morning Post, police trying to locate 28-yr-old murder victim’s head, hands & torso. 😢 pic.twitter.com/eZNcELsdbo

— Sumner (@renmusb1) February 24, 2023