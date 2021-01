Άγρια επεισόδια στην Ουάσινγκτον μετά την αποφυλάκιση του ηγέτη των ακροδεξιών

Ο ηγέτης της αμερικανικής ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys («Περήφανα αγόρια») αφέθηκε ελεύθερος χθες Τρίτη, μία ημέρα αφού συνελήφθη και μία ημέρα προτού οι οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρωθούν στην Ουάσινγκτον για να διαδηλώσουν εναντίον του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Πλάνα που μεταδόθηκαν χθες εικονίζουν τον Χένρι Τάριο, επικεφαλής των Proud Boys, να αγκαλιάζεται με υποστηρικτές του μετά την αποφυλάκισή του.

Ο 36χρονος Τάριο συνελήφθη διότι φέρεται να συμμετείχε στην καταστροφή πανό με το σύνθημα Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύρων μετράνε») που ανήκε σε ιστορική εκκλησία της αμερικανικής πρωτεύουσας. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας και δικαστής διέταξε να παραμείνει εκτός Ουάσινγκτον ως την επόμενη ακροαματική διαδικασία, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Εξάλλου κατά τη διάρκεια της σύλληψής του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γεμιστήρες για τουφέκι εφόδου με πάνω από 60 σφαίρες, σύμφωνα με τη δικογραφία σε βάρος του.

Το αμερικανικό Κογκρέσο συνεδριάζει σήμερα για να κυρώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του εκλεκτορικού σώματος των ΗΠΑ, να οριστικοποιήσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές που διεξήχθησαν τον Νοέμβριο.

Chaotic scene in BLM Plaza as police clash with Trump supporters trying to rush the line #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/wjGsUSaCWH

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021