Αυτός είναι ο πιο λεπτός ουρανοξύστης στον κόσμο

Σαν πρόωρο δώρο Χριστουγέννων στους βαθύπλουτους που θέλουν να αποκτήσουν πολυτελή διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη, η εταιρεία Studio Sofield που ανέλαβε τον σχεδιασμό του Steinway Tower, ολοκλήρωσε το εσωτερικό του εντυπωσιακού ουρανοξύστη. Πρόκειται για τον πιο λεπτό ουρανοξύστη του κόσμου, o οποίος βρίσκεται στο κέντρο του Μανχάταν επί της λεγόμενης «Billonaires’ Row» (ο δρόμος των δισεκατομμυριούχων) και «επιβλέπει» το Central Park.

Ο ουρανοξύστης 91 ορόφων, που άλλοτε φιλοξενούσε τα γραφεία της εμβληματικής εταιρείας πιάνο Steinway & Sons, πλέον έχει 46 οικίες, οι οποίες «ντύθηκαν» με ασβεστόλιθο, μάρμαρο, μαύρο ατσάλι και βελούδο, ενώ το πάτωμα είναι από βελανιδιά και οι χώροι φέρουν αυθεντικούς πίνακες του Πικάσο και του Ματίς. Η τιμή τους ξεκινά από τα 7,75 εκατ. δολάρια και φτάνει μέχρι τα 66 εκατ. δολάρια.

The world's skinniest skyscraper (Steinway Tower) has been completed this week in NYC. pic.twitter.com/AwuCmcSA6B

— WTF Facts (@mrwtffacts) April 11, 2022