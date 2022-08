Αυτοκτόνησε η παρουσιάστρια του WAOW, Neena Pacholke

Τέλος στη ζωή της έβαλε μία 27χρονη παρουσιάστρια ειδήσεων από την πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ.

Η είδηση ​​του θανάτου της παρουσιάστριας του WAOW, Neena Pacholke βύθισε στο πένθος την οικογένειά της και τους συναδέλφους της, οι οποίοι έκαναν λόγο για ένα χαμογελαστό και αισιόδοξο κορίτσι.

«Η Neena Pacholke, η αγαπημένη μας παρουσιάστρια πέθανε ξαφνικά το Σάββατο», ανέφερε το κανάλι στο οποίο δούλευε η νεαρήη γυναίκα.

«Ολόκληρη η ομάδα εδώ στο News 9 είναι συντετριμμένη από την απώλεια, όπως και πολλοί άλλοι». Η Pacholke μεγάλωσε στην Τάμπα, έπαιζε μπάσκετ για το Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα και ήταν αρραβωνιασμένη.

We are absolutely devastated to share with you all that Neena passed away suddenly. Please keep her family and friends in your thoughts. Feel free to share any favorite memories or condolences in the comments below. https://t.co/yE9eamrjiW

— News 9 WAOW (@WAOW) August 29, 2022