Αυτό είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Μητσοτάκης για πιστοποιητικό: Η ΕΕ προχωρά με την πρότασή μας

«Η Ευρώπη προχωράει μπροστά με την πρότασή μας. Η εισαγωγή ενός Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού είναι σε καλό δρόμο για εφαρμογή. Αυτή είναι μία απόφαση η οποία θα διευκολύνει σημαντικά τη μετακίνηση των πολιτών και θα βοηθήσει στην ενίσχυση του τουρισμού και των οικονομιών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό αυτόν», έγραψε (στα αγγλικά) ο πρωθυπουργός στο twitter, κάνοντας retweet την ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φον Ντε Λάιεν για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού.

Η πρωτότυπη ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Europe is moving forward with our proposal. The introduction of a Digital Green Certificate is on track for implementation. This is a decision that will significantly facilitate the movement of citizens and will help boost tourism and the economies that rely heavily on it».

Europe is moving forward with our proposal. The introduction of a Digital Green Certificate is on track for implementation. This is a decision that will significantly facilitate the movement of citizens and will help boost tourism and the economies that rely heavily on it. https://t.co/VgLxrxvnvn — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 17, 2021

Σχέδιο για την θέσπιση πιστοποιητικού υγείας, το οποίο θα βοηθήσει τις 27 χώρες μέλη στην αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας με ασφαλή, υπεύθυνο και αξιόπιστο τρόπο, παρουσίασε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Το πιστοποιητικό, το οποίο οι Βρυξέλλες θέλουν να υιοθετηθεί πριν από το καλοκαίρι για να σωθεί η τουριστική περίοδος, θα βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει εμβολιασθεί κατά της Covid-19 ή έχει αρνητικό αποτέλεσμα τεστ PCR ή διαθέτει ανοσία έχοντας προσβληθεί και αναρρώσει από την νόσο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν απείλησε ταυτόχρονα με ενίσχυση των όρων για την εξαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ενωση εμβολίων κατά της Covid-19 που παράγονται στο έδαφός της, στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου που θεσπίσθηκε στο τέλος του Ιανουαρίου, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες πλήττονται από σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμβολίων.

«Εξάγουμε πολλά εμβόλια προς χώρες που παράγουν και οι ίδιες. Είναι μία πρόσκληση προς αυτές να είναι ανοικτές» στην αποστολή εμβολίων προς την ΕΕ, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα λάβει αυτό που της αναλογεί».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι τις τελευταίες έξι εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Ενωση εξήγαγε περισσότερες από 41 εκατομμύρια δόσεις σε 33 χώρες.

Βασικά στοιχεία του κανονισμού που προτείνει σήμερα η Επιτροπή:

1. Προσβάσιμα και ασφαλή πιστοποιητικά για όλους τους πολίτες της ΕΕ:

· Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα καλύπτει τρεις τύπους πιστοποιητικών – πιστοποιητικά εμβολιασμού, πιστοποιητικά τεστ (τεστ NAAT / RT-PCR ή rapid test αντιγόνου) και πιστοποιητικά για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19.

· Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή ή σε χαρτί. Και οι δύο θα έχουν έναν κωδικό QR που περιέχει τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες καθώς και μια ψηφιακή υπογραφή για να βεβαιώνει ότι το πιστοποιητικό είναι αυθεντικό.

· Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη και θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη λογισμικού που οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επαληθεύσουν όλες τις υπογραφές πιστοποιητικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Κανένα προσωπικό στοιχείο των κατόχων πιστοποιητικών δεν περνά από την πύλη ή διατηρείται από το κράτος μέλος επαλήθευσης.

· Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα δωρεάν και στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά.

2. Μη διάκριση:

· Όλοι οι πολίτες – εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι – πρέπει να επωφελούνται από ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Για να αποφευχθούν οι διακρίσεις εις βάρος ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία όχι μόνο ενός διαλειτουργικού πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά και πιστοποιητικών τεστ COVID-19 και πιστοποιητικών για άτομα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19.

· Το ίδιο δικαίωμα για τους ταξιδιώτες με το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό – όπου τα κράτη μέλη αποδέχονται την απόδειξη εμβολιασμού για να αρθούν περισμοί δημόσιας υγείας , όπως τεστ ή καραντίνα, θα πρέπει να αποδεχθούν, υπό τους ίδιους όρους, πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται βάσει του Συστήματος του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού. Αυτή η υποχρέωση θα περιορίζεται σε εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, αλλά τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αποδεχθούν και άλλα εμβόλια.

· Κοινοποίηση άλλων μέτρων – εάν ένα κράτος μέλος εξακολουθεί να απαιτεί από κατόχους ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού να τεθεί σε καραντίνα ή να υποβληθεί σε τεστ, πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή και όλα τα άλλα κράτη μέλη και να εξηγήσει τους λόγους αυτών των μέτρων.

3. Μόνο βασικές πληροφορίες και ασφαλή προσωπικά δεδομένα:

· Τα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν ένα περιορισμένο σύνολο πληροφοριών όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, σχετικές πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο / τεστ / ανάκτηση και ένα μοναδικό αναγνωριστικό του πιστοποιητικού. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να ελεγχθούν μόνο για επιβεβαίωση και επαλήθευση της αυθεντικότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών.

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα είναι ανοιχτό για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία καθώς και την Ελβετία. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται σε πολίτες της ΕΕ και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Θα πρέπει επίσης να χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ και σε επισκέπτες που έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη.

Το σύστημα Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό είναι ένα προσωρινό μέτρο. Θα ανασταλεί όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δηλώσει το τέλος της διεθνούς κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία από την COVID-19.

Για να είναι έτοιμη πριν από το καλοκαίρι, η πρόταση αυτή πρέπει να εγκριθεί γρήγορα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν το πλαίσιο εμπιστοσύνης και τα τεχνικά πρότυπα, που έχουν συμφωνηθεί στο δίκτυο eHealth, για να διασφαλίσουν την έγκαιρη εφαρμογή του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού, τη διαλειτουργικότητά τους και την πλήρη συμμόρφωση με την προστασία των π