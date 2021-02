Αυτή είναι η βεβαίωση εμβολιασμού

Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξης Πατέλης παρουσίασε, με ανάρτησή του στο Twitter, το πιστοποιητικό εμβολιασμού που χορηγείται, πλέον, στους πολίτες οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και με τις δυο δόσεις του εμβολίου κατά της Covid.

Introducing Greece’s digital vaccination certificate: 1/ fully digital with unique QR code in top right corner that can be scanned, 2/ it will not be obligatory, but rather could be used as an alternative for travel, should countries agree. Can’t wait to get our lives back! pic.twitter.com/31fZmKuIn0

— Alex Patelis (@PatelisAlex) February 19, 2021