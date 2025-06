Αυστρία: Τουλάχιστον 8 νεκροί από τους πυροβολισμούς σε σχολείο στην πόλη Γκρατς – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο της πόλης Γκρατς, στην Αυστρία, μετέδωσαν αυστριακά μέσα ενημέρωσης περιλαμβανομένης της ταμπλόιντ εφημερίδας Kronen Zeitung ενώ, σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου και αυτοκτόνησε.

Η αστυνομία ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση στην οδό Dreierschuetzengasse, όπου βρίσκεται ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

BREAKING: 5 killed, 2 injured in armed attack on a school in Graz, Austria; police begin extensive security operation.



Austrian police announce widespread security operation in Graz. pic.twitter.com/hJxYWiYKOO