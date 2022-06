Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 250 νεκροί από σεισμό 6,1 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών που συγκλόνισε το Αφγανιστάν περί τα μεσάνυκτα της Τρίτης σκότωσε τουλάχιστον 250 ανθρώπους στα ανατολικά της χώρας.

Η πλειονότητα των επιβεβαιωμένων θανάτων ήταν στην επαρχία Πάκτικα, όπου 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 250 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Μοχάμαντ Νασίμ Χακάνι, επικεφαλής της αρχής διαχείρισης καταστροφών της διοίκησης των Ταλιμπάν.

Θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης στις ανατολικές επαρχίες Νανγκαρχάρ και Χοστ, πρόσθεσε, καθώς οι αρχές ελέγχουν για περαιτέρω θύματα.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 44 χιλιόμετρα από την πόλη Χοστστο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν σε βάθος 51 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Earthquake kills more than 250 in Afghanistan, most devastating in Paktika province, 1250 injured so far in last night's quake, rescue teams begin relief work.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/3fxPuq0D9h

— KNN (@KNN_NEWS_) June 22, 2022